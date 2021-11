Cardi B se empolga ao encontrar Robert Pattinson em evento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cardi B, 29, publicou um vídeo no qual aparece eufórica ao lado de Robert Pattinson, 35, famoso por viver o vampiro Edward Cullen, na saga "Crepúsculo". "Olhem meu amigos!', diz a cantora antes de gritar com a presença do ator na imagem, no conteúdo publicado no Twitter neste sábado (6).

A artista mostrou-se empolgada também na legenda do conteúdo. "Olha quem conheci outro dia! Eu me senti como uma adolescente", escreveu. Bem-humorado, Pattinson sorri para a câmera.

Há dois meses, a rapper compartilhou outro momento de alegria ao anunciar o nascimento do segundo filho dela com o rapper Offset, 29. A cantora publicou no Instagram uma foto em que aparece em uma cama de hospital com o bebê nos braços.

Pela indicação da legenda, a criança, que não teve o nome divulgado, nasceu no sábado (4). Cardi B e Offset são casados desde 2017, e juntos são pais de Kulture Kiari Cephus, 3. O rapper é pai também de Kalea e Kody, 6, e de Jordan, 11, frutos de relacionamentos passados