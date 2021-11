Manu Gavassi é eleita pelo MTV EMA como melhor artista brasileiro e diz ser um sonho

A premiação acontece desde as 17h deste domingo, com transmissão pela MTV. Entre os prêmios entregues até a publicação desse texto estavam o de Melhor Artista do Ano, para Ed Sheeran, e de Melhor Artista Latino, para Maluma.

Manu Gavassi também participou do evento como apresentadora, dando o prêmio de Melhor Artista Alternativo para YUNGBLUD. Outra brasileira que fez uma aparição rápida na premiação foi Anitta, 28, que apareceu em um telão e falou com Cardi B que apresentava o evento. "Essa é minha bebê Anitta", afirmou a rapper.

"Ganhamos o EMA, sim, gavassiers!", comemorou a artista em seu Twitter. "Ganhar o EMA de Best Brazillian Act nesse momento da minha carreira parece de verdade um sonho. Um sonho e um abraço de cada um de vocês. Me faz acreditar que vale a pena mesmo ser completamente você mesma em tudo."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e atriz Manu Gavassi, 28, foi eleita a melhor artista brasileira na premiação MTV EMA 2021, que acontece neste domingo (14) na Hungria. Ela superou Anitta, Ludmilla, Luísa Sonza e Pabllo Vittar, essa última vencedora do prêmio no ano passado.

