Manoel Soares diz que tem 'muita coisa boa' para o futuro após saída do Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após sua saída da Globo, o apresentador Manoel Soares comentou sobre o seu futuro. Em uma publicação no Instagram, ele afirmou que tem "muita coisa boa" chegando.

"Boa noite, gente linda", disse no texto. "É tanta coisa boa que tá chegando que a vontade é contar pra vocês o que o futuro reserva. Mas se abrir o forno, o bolo sola... (Pelo ao menos minha mãe dizia isso)."

O texto veio acompanhado por uma foto do ex-apresentador do programa Encontro com um sorriso no rosto. O último dia de Manoel Soares na Globo foi a última sexta-feira (30), e há rumores de que ele possa ir para alguma emissora concorrente, como a Band, Record ou o SBT.

No sábado (1º), o apresentador comentou sua demissão da Globo após seis anos na emissora. "Com a minha saída da Rede Globo, muitas notícias falsas especulando o motivo vieram a público através de sites e perfis de redes sociais, o que já era esperado", ele afirmou. "Porém, é lamentável que alguns usem ferramentas importantes do jornalismo, como sigilo de fontes, para sustentar absurdos envolvendo meu nome."