Ator de 'Travessia' rebate ataque homofóbico

Versatilidade nas roupas. "Uso cropped e calcinha nos meus looks e amo! Toda essa versatilidade do mundo fashion faz parte do meu dia, da minha vida! É importante estar antenado, principalmente quem trabalha com rede social. Além de nos trazer engajamento, também encontro grandes inspirações e referências para mim e para meu público".

Para ele, criticar a roupa da outra pessoa mostra certo egocentrismo de quem comenta. "É tão desnecessário! Eu gostaria que essas pessoas parassem de achar que o mundo gira em torno delas Me surpreendi muito com a quantidade de comentários egoístas e debochados, principalmente de mulheres. Parecia que eu estava fazendo algo que ferisse a integridade delas ou de suas famílias, ou como se a roupa mudasse em algo a sexualidade de alguém".

