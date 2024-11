'Mania de Você': Dhu ganha emprego no Voilà Violeta e um novo amor

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Nos próximos capítulos de "Mania de Você", Dhu (Ivy Souza) passará por uma reviravolta. Depois de conquistar a vaga de pâtissier no Voilà Violeta, a doceira irá chamar a atenção de Wagner (Bruno Quixotte), um fornecedor de pescados do restaurante.

Após ser contratada por Viola (Gabz), Dhu escolhea morar no alojamento dos funcionários no resort. Ela se distancia cada vez mais da família, apesar das tentativas de Edmilson (Érico Brás) e dos filhos para convencê-la a voltar para casa. No entanto, a doceira se mantém firme em sua decisão de ser independente e viver sozinha.

A paquera de Wagner traz um novo frescor para a personagem da trama de João Emanuel Carneiro. O rapaz mais jovem, atraído pelo carisma e pela determinação da doceira, demonstra o interesse em um envolvimento mais sério. Dhu, por sua vez, parece disposta a se permitir essa nova aventura, após cair no golpe do ator decadente Leo Caravelli (Nill Marcondes).

Ela também muda de postura com a relação aos parentes. Decide acabar com o casamento e vai cobrar mais responsabilidade do filho, o folgado Iarley (Lucas Wickhaus).