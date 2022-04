Makoto Ozone, renomado pianista japonês, faz apresentação na Liberdade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No próximo dia 17 de abril, o edifício Bunkyo, na Liberdade, recebe a apresentação de um dos mais renomados pianistas da atualidade --Makoto Ozone, aclamado pela crítica especi alizada ao transitar pelos repertórios da música clássica ao jazz.

No dia 16, Ozone estará na Sala São Paulo, acompanhado do The Trio --com o baixista James Genus e o baterista Clarence Penn.

Nascido em Kobe, no Japão, em 1961, ele começou na música ainda criança --aos seis anos, fez sua primeira aparição na televisão. Em 1980, mudou-se com a família para os Estados Unidos e passou a estudar no Berklee College of Music, em Boston --em 1983, formou-se com distinção e, no mesmo ano, fez um recital solo no Carnegie Hall.

Ozone tem participado de gravações e excursões pelas principais cidades do mundo ao lado de nomes famosos como Gary Burton e Chick Corea. O show do dia 17 acontece às 16h, e os ingressos, que vão de R$ 20 (meia) a R$ 40 (inteira), podem ser comprados em bit.ly/35rUmTb.