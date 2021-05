Maju se confunde e chama Fábio Turci de Tralli ao vivo no SP1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Maju Coutinho, 42, confundiu o nome dos apresentadores do SP1 durante sua entrada ao vivo no jornalístico da Globo deste sábado (22). Enquanto participava do programa, ela chamou Fábio Turci, 46, de César Tralli, 50, que também apresenta o jornal.

No momento, os dois riram da troca, feita justamente após o SP1 apresentar um quadro sobre fake news. "Ou Turci, boa tarde! Antes, Turci, eu só queria perguntar pra você quando na nossa formação como jornalistas a gente ia imaginar que ia ter que ficar lidando com desmentido, Tralli, desse jeito", disse Coutinho.

Turci reparou e aproveitou para brincar. "Eu vou desmentir aqui também, porque eu não sou o [César] Tralli, eu sou o Turci", disse o âncora do SP1. Na sequência, Maju questionou se tinha falado mesmo Tralli, e o apresentador disse que era uma brincadeira o que ele tinha dito

Na sequência, ambos caíram na risada, e afirmaram que o equívoco foi causado pela força do hábito. "Eu sou fake, o original é o Tralli", completou Turci sobre o âncora principal do telejornal.

Após apresentar os destaques do Jornal Hoje deste sábado, a câmera voltou aos estúdios, onde Maju frisou o nome de Turci e disse estar envergonhada do engano.

Em janeiro, o apresentador também teve seu nome trocado pela âncora do Jornal Hoje, mas, dessa vez, foi por Trump. "Agora [o processo] vai para o Senado, né, Trump? Olha, estou com o Trump na cabeça! Turci! É porque é tudo com T, mas você é o Turci, muito melhor!", disse Maju à época.