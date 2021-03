Maju Coutinho pede desculpas por 'expressão infeliz' ao defender todos em casa

A jornalista finalizou suas explicações, desta quinta, com um pedido de desculpas: "Me desculpem pela expressão e vamos nessa, bola pra frente". A declaração de Coutinho foi elogiada por internautas nas redes sociais. "Parabéns pela atitude", afirmou um. "Não precisa se desculpar, você falou de maneira certa", disse outro.

A Globo divulgou nota após o episódio defendendo Maju. "Maria Julia Coutinho quis dizer que, por amargas que sejam, as medidas de isolamento social são necessárias", afirmou, apontando ainda que ela também pediu "agilidade do governo e do Congresso para atender os empresários e famílias necessitadas".

Coutinho afirmou ainda que usou a expressão no improviso e que ela precisava de complemento. "Os especialistas são unânimes em dizer que essas são medidas indispensáveis agora para conter a circulação do vírus. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem", havia dito ela na terça-feira (16).

"Quis dizer que por mais amargas que sejam as medidas de isolamento, elas são necessárias para evitar o colapso do sistema de saúde, mas entendo perfeitamente os pequenos e médios empresários que são obrigados a manter os negócios fechados", explicou ela.

