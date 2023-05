Maíra Cardi surge de cadeira de rodas e deixa seguidores intrigados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influencer Maíra Cardi deixou os seus seguidores intrigados, na noite desta quinta-feira (25), ao surgir de cadeira de rodas. Em post no Instagram, ao lado do noivo Thiago Nigro, a musa fitness afirma que precisou se afastar das redes sociais por um breve período, mas não deixou claro o motivo do uso do item médico.

"Estou em um momento onde procuro encontrar o que nunca vi em mim mesma. Para quem estuda as profundidades psíquicas emocionais e espirituais, sabe o quão profundo é o significado da coluna, o sustento de tudo, o que te mantém em pé e seguindo em frente!", diz Maíra, em um trecho, dando margem para interpretação de que estaria usando a cadeira de rodas para se locomover.

A ex-participante do BBB 9 fala que "tinha orgulho de ser o homem da minha própria vida, de não 'precisar' de ninguém para dar conta de tudo e todos a minha volta, apesar de lamentar por não ter 'podido ser Cinderela'". "A verdade é que eu gostava muito de ser o príncipe guerreiro, mesmo dizendo querer ser a princesa. Querer é diferente de dar conta!", continuou ela, em tom de mistério.

Por fim, Maíra reforça que terá que "aprender a andar com as próprias pernas" e que seu personagem "não se sustenta mais". "Vamos descobrir juntos quem fica? Tudo que um dia eu disse, tudo que um dia eu fiz, nem faz mais sentido, então nem me digam: 'Mas você disse isso'. Eu disse?", finaliza o texto.

Nos comentários, os seguidores ficaram incomodados com as imagens e o depoimento. Maíra foi procurada pelo F5 e não retornou até a publicação desta reportagem.