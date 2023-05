Filhos de Moraes Moreira se revoltam com cidade natal do cantor por uso indevido de música do pai

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os filhos de Moraes Moreira publicaram uma nota de esclarecimento, nas redes sociais, sobre uma campanha da cidade natal do cantor, Ituaçu, no interior da Bahia. Davi, um dos herdeiros do artista, divulgou, nesta quinta-feira (25), um longo documento afirmando que o município estava usando imagens e versos da música do baiano para a promoção de uma festa local, sem autorização prévia. A homenagem foi cancelada pela prefeitura, após a repercussão.

A família de Moraes Moreira alega, em nota, que soube da homenagem pelas mídias sociais e que "a divulgação do São João de Ituaçu utilizava imagens, versos de música e o nome do nosso pai na promoção da maior festa da cidade". Os parentes do artista dizem que, "em nenhum momento", a prefeitura "fez qualquer contato formal ou oficial conosco para pedir as autorizações que, por lei, estaria obrigada a solicitar aos herdeiros".

"Poderia até mesmo ser o caso de nos solicitarem a liberação gratuita do uso da imagem, nome e obra, o que seria avaliado e respondido da forma que achássemos mais apropriada. Mas sequer isso foi feito", diz a nota. Eles teriam entrado em contato com a prefeitura, mas que o evento foi cancelado sem qualquer tipo de retorno.

"Nos propusemos, sim, a cuidar de fazer passar pelos trâmites legais uma situação que estava em tudo ilegal e, desse modo, desrespeitava os direitos autorais e, por consequência, a obra do artista e os direitos de seus herdeiros. Esperamos que os conterrâneos do nosso pai, os fãs e pessoas de boa fé envolvidas nesse enredo possam, a partir dessa nota, situar-se melhor diante do ocorrido. Não faremos mais comentários a respeito desse incidente, por nenhum canal", finaliza o texto.

OUTRO LADO

Logo após a nota da família, a prefeitura local optou por cancelar a homenagem. Em vídeo nas redes sociais, o prefeito Phelippe Brito (PSD) diz que tentou entrar em contato com a família, mas que teriam sido informados de que "o município de Ituaçu estaria tirando proveito econômico dessa situação".

"Quero dizer que, em momento algum, estamos tirando proveito econômico disso. É uma questão cultural do município a ornamentação dessa praça, passamos meses planejando, vamos ter que mudar tudo", lamentou Brito.

O líder da cidade também reforçou que as festividades de São João e toda a programação ocorrerá normalmente - e que apenas a homenagem a Moraes Moreira foi retirada.

O cantor morreu em abril de 2020, em decorrência de um infarto no miocárdio.