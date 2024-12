Maíra Cardi revela que filha tem transtorno

Problema desencadeou desconforto com Thiago Nigro, marido de Maíra. "Toda vez quando vai dormir tem que estar todo mundo cheiroso. E ela fala: você não está cheiroso, sua barba tá fedida. Então ele tem que ir tomar banho, escovar os dentes, passar pós-barba para ele ficar perto dela. E a gente achava que era frescura, o Thiago ficava magoado com isso."

Problema na pele desencadeou preocupação da mãe. "A médica disse que a pele dela deveria ser hidratada. E desde então a minha vida tem sido um caos porque ela não me deixa passar esse creme porque ela grita, ela chora, me dá agonia. E toda mãe acha que é birra, falo para ela parar. Tenho que tirar o creme e é enlouquecedor. (...) E comecei a notar que tinha algo errado."

Maíra disse que filha tem quarto acústico e com isolamento de luz. "Se tiver a luz do ar condicionado ela não consegue dormir. A coisa mais difícil que tem é quando a gente vai para um hotel porque eu tenho que comprar fita isolante, sair fechando tudo."

Maíra contou que a filha era muito sensível a sons, cheiros e texturas de roupas. "Ela nasceu com essa sensibilidade auditiva. Quando ela era criança ela tinha muita dificuldade de dormir de dia que começou a arrancar os cabelos da cabeça. Eu punha touquinha porque ela arrancava os cabelos da cabeça de tanto nervoso que não conseguia dormir. Contratei uma profissional do sono para saber o que fazer para ela dormir. Estávamos exaustos. A Sophia acordava durante a noite dez vezes e de dia ela não dormia. (...) A pessoa me falou que eu precisava silenciar tudo porque ela percebeu que a Sophia era muito sensível a som."

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maíra Cardi, 41, disse que a filha Sophia, 6, tem TPS (Transtorno do Processamento Sensorial). Em um vídeo publicado no TikTok, a influenciadora explicou a condição e como chegaram ao diagnóstico.

