Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano contratam equipe de Marilia Mendonça

A informação foi divulgada pela assessoria da cantora. Como as duas duplas já têm as suas bandas, eles não vão conseguir agregar os músicos que atuavam com Marília. Mas, alguns deles devem seguir com o irmão da artista, Gustavo, que forma uma dupla com Dom Vitor.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.