Mãe de Lina diz que queria que filha ficasse com P.A. no BBB 22

Depois, Lilian comentou a relação da cantora com Paulo André. "Eu queria que ele ficasse com você. Mas ele balançou, hein". Linn disse que ela o atleta apenas faziam brincadeiras "bobas e gostosas".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Numa série de vídeos divulgados pelo Instagram, a mãe de Lina comentou que desejava que a filha se relacionasse amorosamente com Paulo André no Big Brother Brasil 22 (Globo).

