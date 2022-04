Jorge Aragão diz aos participantes do BBB 22 que Carnaval ainda não aconteceu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante o show que fez na festa de sábado (16) do Big Brother Brasil 22 (Globo), Jorge Aragão revelou aos participantes que o Carnaval brasileiro ainda não aconteceu.

A informação foi dada pelo sambista antes de ele cantar "Coisinha do pai", um de seus sucessos. "Posso falar um negócio? Carnaval ainda não rolou", disse Aragão.

"Mentira, mentira", se surpreendeu Eliezer. "Eu sou um senhor, não posso ficar falando mentira", respondeu o cantor. "Bizarro, eu falei para vocês", comentou Eli com os outros brothers.

Alguns fãs do reality comentaram nas redes sociais o vazamento de informação externa por Aragão. "Pedro Scooby chocado com a informação de que não teve carnaval esse ano. Jorge Aragão tirou o brilho do surfista", disse um internauta. "Jorge Aragão nem aí para regras e passando informação para os confinados: "Carnaval ainda não rolou". Boninho deve tá amando", tuitou outra pessoa.

Jorge Aragão se apresentou no palco do BBB 22 durante a madrugada, após um show do grupo Menos é Mais. Ele interpretou canções como "Malandro", Moleque atrevido", "Lucidez" e "Do fundo do nosso quintal".

Além de Eliezer, Jessilane, Arthur Aguiar, Douglas Silva, Pedro Scooby, Paulo André e Gustavo ainda estão na casa. Jessi, Eli, DG e Arthur enfrentam o próximo Paredão. A eliminação será no domingo (17).