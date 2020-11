Madrugada de festa causou desentendimentos entre casais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A festa com temática "street", que rolou na madrugada deste sábado (7) em A Fazenda 12 (Record) rendeu altas desavenças entre os casais formados no reality. O álcool elevou as emoções e suscitou alguns desentendimentos entre Jakelyne Oliveira e Mariano, Tays Reis e Biel e Raissa Barbosa e Lucas Maciel (Selfie).

Logo no início da noite, Jake puxou Biel de canto da pista de dança para dizer que Tays estava triste com ele por não sentir reciprocidade do peão em relação à paixão que sente. O funkeiro ficou bravo com o fato de seu relacionamento ser motivo de comentários entre os outros participantes, e assumiu que não existe paixão nem amor entre eles: "Mudou? Já falei para ela qual que é a realidade. Eu gosto muito dela, mas não tem paixão e amor, velho. Ela fala pra mim 'não se apaixona' e eu falo pra ela 'não se apaixona também'. Aí, chega na festa, toma umas e quer o quê?"

Biel ficou realmente contrariado ao saber que Jake e Mariano acompanham de perto cada passo do namoro dele com Tays no confinamento. "Tão fode*** a minha vida, velho. Eu fico triste porque a Tays não quer ouvir essas coisas. Eles ficam botando coisa na cabeça dela e ela fica 'e aí, você tá apaixonado?'. Eu falo 'mano, eu tô gostando de você'", comentou em conversa com Lucas e Lipe Ribeiro.

Já a rusga entre Mariano e Jakelyne Oliveira começou quando o sertanejo não se conteve e mencionou o ex-namorado de Jake, ao confessar que não acreditava em relacionamento de reality show. Como se não fosse possível piorar, o peão ainda incluiu em sua análise o ex da modelo, que, furiosa, lhe deu um chega para lá: "Agora, é ridículo comparar uma pessoa com a outra. Se beleza fosse tudo, eu já estaria casada, grávida e com três filhos. Mas eu me importo com quem me faz feliz. Não estou atrás de status, estou atrás de felicidade. Se você não me fazer feliz, eu saio. Assim como eu falei com ele."

Assim que a festa acabou, Raissa Barbosa e Lucas Maciel começaram a brincar de lutinha no quarto e a história não acabou muito bem: a modelo derrubou o youtuber no chão. A peoa apareceu jogando atirando água em Selfie e sequer o ajudou a se levantar.

Lucas, então, começou a dizer que Raissa era louca, e ainda disse que ela estava descontrolada por não ter tomado os remédios (Raissa faz tratamento de síndrome de borderline). Não contente, Selfie foi até Raissa no quarto antes de dormir e tascou lhe um beijo. Em seguida, estranhamente avisou que vai se vingar do tombo: "Eu tenho uma promessa com o Brasil. Se você jogasse água em mim, eu ia te jogaria bosta. Então, vou te jogar bosta." Será?