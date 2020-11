Giovanna Lancellotti diz que tem carinho por Neymar, mas nega possível romance

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Lancellotti revelou algumas curiosidades pessoais em um vídeo para o canal no YouTube de Giovanna Ewbank. Entre as perguntas respondidas para os seguidores, a atriz falou sobre Neymar, com quem já teve um caso. O assunto veio à tona após o jogador ter a respeito em entrevista recente.

"Neymar sofreu pela Gi Lancellotti?", perguntou alguém. "Essa pergunta não teria que ser feita para mim, mas está aí na busca do Google por causa de um vídeo que viralizou, onde ele fazia uma brincadeira. É uma pessoa que tenho muito carinho, a gente é amigo", afirmou.

Giovanna aproveitou a deixa para contar que está solteira. "Na verdade, estou namorando comigo, com meu trabalho, tenho uns rolos, mas estou solteira. Meu último relacionamento faz quase três anos já. Mas estou feliz", contou. Coincidentemente, a atriz namorou Gian Luca Ewbank, irmão de Gio Ewbank, mas eles terminaram em 2017.

Ela também comentou sobre a amizade com Bruno Gagliasso: "Foi a primeira pessoa que conheci quando me mudei para o Rio de Janeiro, tinha 17 anos, ele me ajudou muito, me deu muitos conselhos."

Outro grande amigo, segundo ela, é Caio Castro, com quem tem uma tatuagem junto, a palavra '"muso", escrita em árabe no pé. "A gente sempre se chamou de 'muso' e 'musa', é nosso apelido de amigo de sempre", disse.