Madonna chama atenção por aparência jovial em cliques no Instagram

Em uma das suas publicações, Madonna aparece segurando uma bandeja com diversos cigarros de maconha e ervas. "Bem-vindo à Jamaica", escreveu a artista na legenda. Em outros registros, Madonna posou com um cigarro na boca.

Em seu último aniversário, em agosto, a rainha do pop Madonna completou 62 anos comemorou de forma especial, ao lado da filha mais velha, Lourdes Maria, 23, e do namorado Ahlamalik Williams, na Jamaica. Na ocasião, a cantora compartilhou fotos e imagens curtindo seu aniversário.

A cantora aparece com quatro looks diferentes nas fotos, com destaque para uma em que está de óculos escuros e capuz e outra na qual usa apenas maquiagem. Entre diversas declarações de amor dos fãs à cantora, destacam-se também aquelas que enaltecem sua fisionomia. "Imagine estar assim aos 60 anos?", disse um, enquanto outros a chamavam de "rainha" e "linda".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Madonna vem chamando a atenção por sua aparência jovial em cliques recentes postados em seu Instagram. Em fotos compartilhadas neste sábado (10), a cantora está com o cabelo super liso e aparenta ser bem mais jovem do que seus 62 anos.

