Ex-mulher de Tom Veiga diz que ator teve vergonha de denunciar Cybelle Hermínio

Alessandra e Tom romperam em 2018. No mesmo ano, o ator começou a namorar a investidora Hermínio. Os dois mantinham uma união estável desde junho de 2019. Eles se casaram em uma cerimônia religiosa em janeiro de 2020, mas ficaram apenas nove meses juntos. A oficialização aconteceu apenas em agosto daquele ano, com separação total de bens, mas eles se separaram poucos dias depois.

"Ele disse ter sido vítima de um golpe porque quando ela o provocou para reagir, disse: 'vai reage, você não vai fazer nada?'. Ele acreditava que se ele fosse revidar e ela se machucasse, ela entraria com a lei Maria da Penha", contou Alessandra em entrevista a Roberto Cabrini, que será exibida neste domingo (11) no Domingo Espetacular (RecordTV).

Alessandra Veiga, com quem o artista foi casado por 14 anos e teve dois filhos, rebateu a afirmação de Hermínio de que "não havia data para a assinatura do divórcio" entre Tom e ela. "Cybelle disse que não tem nada de divórcio. Tinha dado o divórcio, sim", disse, reafirmando que o humorista iria se separar legalmente de Hermínio dia 5 de novembro.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polêmica envolvendo testamento e herança de Tom Veiga, conhecido por dar vida ao Louro José, está longe do fim. Após a viúva do artista, Cybelle Hermínio, se defender das acusações de que teria agredido Tom, foi a vez de outra ex-mulher do humorista se manifestar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.