Macaco que viralizou na internet amolando faca é capturado no Piauí

O animal estava há mais de uma semana no local invadindo casas, estabelecimentos e destelhando casas. Ele viralizou nos últimos dias após ser filmado por um morador como se estivesse amolando uma faca no muro. Na quarta-feira (22), ele foi visto batendo roupa.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um macaco, que viralizou nas redes sociais com uma faca e batendo roupa em um prédio comercial, foi capturado nesta sexta-feira (24) por agentes do Ibama, na cidade de Corrente, no Piauí. As imagens da captura do animal foram flagradas pela TV Cidade Verde.

