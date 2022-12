Luva de Pedreiro lança boneco que fala bordões famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma famosa loja de brinquedos está vendendo o boneco do influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro. Na embalagem do produto tem ainda a informação que o boneco fala seis frases, incluindo o famoso bordão: "Receba".

O jogador esteve em uma das lojas para lançar o produto, que custa R$ 169,99. No vídeo publicado nas redes sociais, o influenciador aparece segurando o boneco, jogando bola e interagindo com um boneco símbolo da loja e falando seu bordão.

"O primeiro boneco que consegue reproduzir todas as frases presentes no vocabulário do Luva de Pedreiro", tuitou o internauta Sthef Trikas compartilhando uma foto do boneco. "Imagina você tá dormindo e acorda no meio da noite com seu boneco do Luva de Pedreiro falando 'receba' repetidas vezes", comentou o usuário da rede social que se identifica como Vickz.

"Você compraria para seu filho um boneco do Luva de Pedreiro?", questionou o internauta Élio. "Tem que respeitar o boneco do Luva de Pedreiro que habla 6 frases distintas", brincou o perfil Ice Trae.