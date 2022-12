Lívian Aragão deixa Farofa da Gkay para ficar com Renato Aragão no hospital

Lívian pegou o primeiro voo para o Rio de Janeiro e compartilhou uma foto no Instagram abraçada ao pai no hospital. "Família primeiro. Peguei a primeira ponte aérea Farofa x Rio para ver meu pai. Ele teve um AIT (Acidente Isquêmico Transitório). Está sob vigilância neurológica, muito bem monitorado com muito amor e carinho", escreveu a filha do ator.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Lívian Aragão, 23, deixou nesta quarta-feira (7) a festa Farofa da Gkay, em Fortaleza, quando soube que o pai, o ator Renato Aragão, 87, foi internado às pressas em um hospital no Rio de Janeiro. Ele foi diagnosticado com AIT (Acidente Isquêmico Transitório) e os médicos decidiram pela internação sem previsão de alta.

