Luiza Ambiel conta que esnobou Fábio Assunção e teve caso com Edmundo: 'Maravilhoso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que foi eliminada de A Fazenda, Luiza Ambiel vem dando o que falar: beijou Cartolouco, foi acusada de tentar influenciar no reality após a saída e terminou a amizade com Solange Gomes, a quem enviou notificação judicial pedindo que não citasse seu nome. A novidade da vez é que a musa da Banheira do Gugu nos anos 1990 contou que teve um affair com Edmundo e que deu um fora em Fábio Assunção.

"Eu nunca falei isso antes. Ele era muito gato e continua bonito. Mas, isso foi há muitos anos e é um menino nervoso porque começa no dedo do pé", falou sobre a performance sexual de Edmundo, em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera no YouTube nesta quinta-feira (12). "Foi a primeira vez que começaram no dedão do pé. Nem sabia que tinha essa parada", completou, dizendo que o ex-jogador de futebol era "maravilhoso".

De acordo com Ambiel, Neymar também a assediou quando era bem jovem. "Eu estava gravando na Gazeta e ele também. Neymar me abraçou e até me deu uma cantadinha, mas na época ele era muito garoto. Foi quando saíram aquelas brincadeiras de jogador cai cai. Ele me deu um abraço e falou uma coisinhas no meu ouvido e eu mandei: 'Você não aguenta, não. Se eu te der um tranco, te quebro no meio'. Tudo na brincadeira, mas não dava, né?", disse, descontraída.

Porém, durante o jogo "Pego, Penso ou Passo", Ambiel fez mais uma confidência, que deve ter deixado muita gente inconformada: esnobou Fábio Assunção, também quando era repórter de TV. "Ele era lindo! Fui cobrir um evento e o conheci. Achei show de bola. Conversamos, trocamos ideia e aí ele me ligou. Só que ele já queria me encontrar em um hotel", relembrou, dizendo não ser adepta de sexo no primeiro encontro. "A gente não pode nem sair para jantar, beber alguma coisa, bater papo, criar um clima antes? Não gosto de transar na primeira vez", disse a Mazzafera, que, aos risos, disse que, no lugar dela, teria aceitado o convite do ator.