Com Covid-19, rapper Jeremih é entubado após apresentar piora em estado clínico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper norte-americano Jeremih, 33, que foi diagnosticado com Covid-19, apresentou piora em seu estado de saúde e foi entubado. A notícia de que ele estava gravemente doente começou a se espalhar neste sábado (14), após os rappers 50 Cent e Chance the Rapper pedirem orações para Jeremih.

"Ore pelo meu filho Jeremih, ele não está indo bem, essa m**** de Covid é real", publicou 50 Cent, acrescentando que o artista está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em Chicago, sua cidade natal. De acordo com fontes ouvidas pelo TMZ, o estado de saúde de Jeremih "é desolador". Não foram informados mais detalhes sobre o quadro clínico do artista.

Em 2017, o rapper esteve no Brasil para participar do Planeta Atlântida. Ele abriu o último show do festival de verão e se apresentou ao lado de Anitta e Ludmilla, com quem cantou "Tipo Crazy". A canção foi uma parceria da carioca com o rapper para o álbum "A Danada Sou Eu".

Jeremih ficou conhecido do grande público quando seu single de estreia, "Birthday Sex", alcançou a posição 4, no Hot 100 da Billboard, tabela musical dos Estados Unidos que avalia a lista das cem músicas mais vendidas em uma semana.