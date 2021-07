Luísa Sonza se inspira em Clarice Lispector no vídeo de 'Penhasco'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luísa Sonza, 23, se inspirou em uma clássica entrevista da escritora Clarice Lispector (1920-1977) ao programa Panorama, da TV Cultura, no lyric video (espécie de clipe com a letra da música na tela) de "Penhasco". O material foi lançado nesta quarta-feira (28).

A música, que é bastante melancólica, foi interpretada por alguns fãs como sendo sobre o relacionamento dela com o ex-marido, Whindersson Nunes. "Quando segurei sua mão você soltou a minha e ainda me empurrou do penhasco", diz um trecho.

Porém, a sofrência fez sucesso. Parte do álbum "Doce 22", que ela lançou no último dia 18, ela chegou ao figurar em segundo lugar entre as mais ouvidas do Spotify, com mais de 8 milhões de execuções.

Como sempre ocorre no caso da cantora, houve algumas polêmicas com o lançamento. Uma delas é que a cantora aparece fumando, assim como Clarice na entrevista. Sem entender a referência, alguns reclamaram do mau exemplo.

Além disso, Luísa respondeu de forma ríspida a um fã que reclamou da demora para lançar o vídeo -exatos 10 dias após o álbum. "Vocês são tudo para mim. Mas sinceramente eu só fiz esse lyric porque vocês pediram", afirmou. "Essa música é muito delicada para mim. Fiquei magoada porque vocês não têm noção do esforço que eu fiz para isso tudo acontecer."

"Doce 22", segundo álbum de estúdio da cantora, foi lançado após a cantora adiar o lançamento para cuidar da saúde mental. Em maio, ela também se afastou das redes sociais após ter sido atacada por haters que a relacionaram com a morte do filho de Whindersson.

O retorno, no entanto, foi triunfal. "Doce 22" se tornou a maior estreia do Spotify Brasil na primeira semana de lançamento, quando alcançou 28 milhões de execuções. Foram 7 faixas entre as 50 mais tocadas da plataforma. "Penhasco" chegou a entrar na parada mundial da plataforma na posição 187.

No Deezer, a cantora teve um crescimento de 275% e conseguiu emplacar oito músicas do projeto na lista das 100 mais ouvidas da plataforma no Brasil. "Penhasco" foi a segunda com melhor resultado, após "Intere$$eira", que abre o álbum.