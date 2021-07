Bob Odenkirk é hospitalizado após desmaiar no set de 'Better Call Saul'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bob Odenkirk, 58, foi levado a um hospital em Albuquerque, nos Estados Unidos, após desmaiar no set de filmagem da série "Better Call Saul", nesta terça-feira (27). O incidente, que deixou o ator inconsciente por algumas horas, estaria relacionado a problemas no coração. Ele está fora de perigo.

De acordo com o TMZ, fontes da produção informaram que Odenkirk e os colegas estavam filmando quando ele passou mal. O ator caiu desacordado e foi imediatamente cercado por membros da equipe, que chamaram uma ambulância.

Elas disseram ainda que o artista está acordado e que o quadro dele é estável. Porém, quando Odenkirk foi internado, não parecia bom. As fontes contaram, ainda, que ele não estava consciente nas primeiras horas no hospital, embora agora esteja lúcido.

Na manhã desta quarta-feira (28), o ator Bryan Cranston, 65, que ficou próximo a Odenkirk quando gravaram a série "Breaking Bad" (2008-2013), postou uma mensagem no Instagram pedindo preces direcionadas ao amigo. "Por favor, reserve um momento em seu dia hoje para pensar e enviar pensamentos positivos e orações para ele", dizia trecho da mensagem.

Por meio de um porta-voz, a família de Odenkirk agradeceu a equipe médica que atendeu o artista, aos colegas de trabalho que ajudaram a socorrê-lo e também ao público pelas mensagens positivas. "Os Odenkirks gostariam de agradecer a todos pela efusão de votos de boa sorte e pedir privacidade neste momento, enquanto Bob trabalha em sua recuperação", encerrou.

Odenkirk iniciou a carreira no fim dos anos 1980 como roteirista do humorístico Saturday Night Live e do programa de entrevistas Late Night with Conan O'Brien. Ele já atuou como diretor de três filmes, entre os quais "Bem-Vindo à Prisão", mas seu grande destaque veio como Saul, o advogado trambiqueiro de "Breaking Bad" e de seu spin-off "Better Call Saul".