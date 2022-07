Luísa Sonza dá festa com encontro de ex-casais e looks extravagantes; veja fotos

Na última semana, a cantora havia usado seu perfil no Twitter para avisar que não seria permitida a entrada de penetras em sua festa, e que faria questão de expulsar quem entrasse no evento sem ser convidado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luísa Sonza comemorou seus 24 anos na noite desta segunda-feira (18) em um hotel em São Paulo. A artista, que divulga nesta terça-feira (19) seu novo single, "Cachorrinhas", convidou diversas celebridades para a festa e amanheceu com seu nome entre os assuntos mais comentados do Twitter.

