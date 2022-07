Justiça nega liminar em favor de Klara Castanho contra Antonia Fontenelle

Fontenelle fez um vídeo para comemorar o resultado. "Meu coração fica preenchido de esperança quando vejo um juiz fazendo justiça, sendo imparcial. É bonito de ver. Eu te ofereci ajuda, Klara. Você só aceita ajuda de quem te pede para me processar. Me coloco à disposição da Justiça para explicar os motivos que me levaram a ser ríspida com esse caso mesmo sem citar o nome dessa moça", afirmou.

SÃO PAULO, SP - RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Klara Castanho, 21, teve uma derrota na Justiça em processo movido contra a youtuber Antonia Fontenelle, 49, no caso em que ela falou abertamente na internet sobre o parto e a adoção do filho da atriz após um estupro.

