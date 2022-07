Luísa Sonza aparece morena em fotos do novo clipe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Luísa Sonza, 23, surpreendeu os fãs nesta quinta-feira (14) ao surgir com o cabelo castanho e com franja em fotos do clipe do novo single "Cachorrinhas", publicadas no Instagram. A música e o clipe serão lançada na segunda-feira (18)

Nas fotos publicadas na rede social, a cantora não deixa claro se mudou a cor do cabelo ou estava usando peruca. "Mimada e correria, cachorra de grande porte", escreveu Sonza em uma das publicações.

Famosos e anônimos elogiaram o novo visual da cantora. " A gata entrega viu", comentou a Pequena Lo. A modelo Yasmin Brunet escreveu: "Mulher assim não dá". Já a atriz Juliana Paes elogiou: "Abalou tudo!"

Antes de mudar o cabelo, a cantora viralizou nas redes após uma fã invadir o palco durante um show e ser convidada a dançar com a artista. O episódio aconteceu enquanto Sonza se apresentava no Festival Expocrato, no Ceará, no dia 12 de julho.

No momento em que a jovem invade o palco os seguranças agem rapidamente para retirá-la dali. No entanto, Sonza intervém e então convida a fã para dançar com ela, que faz sua performance com a equipe de dançarinos, sob aplausos da plateia.