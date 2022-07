Khloé Kardashian e Tristan Thompson terão filho por barriga de aluguel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-casal Khloé Kardashian, 38, e Tristan Thompson, 31, estão esperando um filho por meio de barriga de aluguel, segundo o Page Six. Uma fonte disse que ela sempre quis dar um irmãozinho para True, 4, e decidiu seguir em frente com o bebê com o apoio de sua família.

O representante da família Kardashian confirmou que o bebê foi concebido em novembro. "Khloé está incrivelmente grata por uma bênção tão bonita. Gostaríamos de pedir gentileza e privacidade para que Khloé possa se concentrar em sua família".

No entanto, o representante da estrela do reality Hulu informou que eles não estão juntos novamente e que não se falam desde de dezembro do ano passado quando se separaram oficialmente.

Após o fim do relacionamento, a estrela da NBA admitiu em janeiro deste ano nas redes sociais que era pai de seu terceiro filho com outra mulher. Na mensagem publicada no Instagram, ele pediu desculpas a Khloe. "Hoje, os resultados dos testes de paternidade revelam que fui pai de um filho com Maralee Nichols", escreveu Thompson.

Várias fontes disseram ao Page Six que a estrela da NBA e Khloe estavam planejando o segundo filho por meio de barriga de aluguel quando ele soube da infidelidade dele e terminou o casamento no fim do ano passado.