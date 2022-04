Ludmilla ganha bolo de aniversário durante show na Sapucaí

A cantora também se parabenizou neste dia com um compilado de vídeos dela mesma. "Parabéns pra mim, Que orgulho da mulher que eu me tornei, obrigada Jesus por mais um ano de vida 2.7", escreveu em publicação no Instagram.

A ex-BBB fez uma declaração para a esposa na madrugada deste domingo. Em um vídeo das duas se beijando, ela escreveu na legenda: "Que bom poder compartilhar a vida com você, que bom poder estar comemorando mais um ano de vida seu ao seu lado, gratidão a Deus por isso! Obrigada por ser quem você é, e que você continue enchendo todos nós de orgulho! [...] Feliz aniversário meu amor, te amo muito minha vida! E vamos curtir seu dia do jeito que você mais ama e fazendo o que você mais sabe fazer: FESTAAAA!!"

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Durante apresentação em camarote na Marquês de Sapucaí, Ludmilla foi surpreendida pela equipe e amigos com um bolo para comemorar seu aniversário no palco. A cantora completou 27 anos neste domingo (24).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.