Douglas Silva, Arthur Aguiar e Paulo André estão na final do BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a eliminação de Eliezer na madrugada desta segunda (25), Douglas Silva, Arthur Aguiar e Paulo André se tornaram os finalistas do Big Brother Brasil 22 (Globo). Todos são integrantes do Camarote, o grupo de celebridades que participam do programa.

Eli foi eliminado com 65,76% dos votos. Na disputa pela permanência na casa contra o designer, Arthur Aguiar recebeu 21,15% dos votos e Douglas Silva, 13,09%.

Esse foi o último Paredão da edição, e Paulo André, Douglas e Arthur disputam agora a final do programa, que será na terça (26) e deve contar com shows das ex-participantes Naiara Azevedo, Maria e Lina.

Uma enquete criada pelo F5 já apontava a eliminação de Eliezer. Nela, até às 22h50 deste domingo, o designer agregava 42% das intenções de voto, contra 23% de Douglas, e 26% de Arthur.

Na sexta (22), Paulo André garantiu sua vaga na final após vencer uma prova de resistência que durou mais de 19 horas. Na disputa, os brothers circulavam por estações, sendo submetidos a chuva, vento e calor, e precisavam também carregar e descarregar o porta-malas de um carro.

Após as desistências de Douglas e Eli, Arthur Aguiar se esqueceu de apertar um botão e acabou eliminado. Frustrado, o ator caiu em lágrimas depois da prova.

P.A. dedicou a vitória ao amigo Pedro Scooby, eliminado pouco antes do reality, com 55,95% dos votos. Disse ainda que dará a mãe o Fiat Toro que ganhou na dinâmica.

De acordo com o Gshow, a prova entrou para o Top 10 de provas de resistência mais longa na história do programa. Em primeiro lugar, está a disputa do BBB 18 entre Ana Clara e Kaysar, com 42 horas e 58 minutos.