Lucy Ramos brilha em estreia 'mascarada' de Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As mulheres de Dança dos Famosos estrearam neste domingo (20) no Domingão do Faustão ao som do baladão. Um pouco nervosas, as seis concorrentes perderam pontos que podem fazer falta mais à frente na competição.

Em razão da pandemia de Covid-19, máscaras faciais foram incorporadas aos figurinos dos participantes. O acessório foi usado pelas artistas e seus pares mesmo durante as suas apresentações.

Marina Ruy Barbosa, Tom Cavalacante e Negra Li, integrantes do júri artístico, deram suas avaliações ao lado dos jurados técnicos Ju Valcézia, bailarina, e Anselmo Zolia, coreógrafo.

A primeira apresentação, de Danielle Winits, emocionou o júri artístico, mas recebeu críticas do júri técnico. Para Ju Valcézia, "faltou entrosamento entre os dois."

Em seguida, veio Giullia Buscacio ao lado do bailarino Daniel Navarro. Ela foi elogiada por Marina Ruy Barbosa, que lhe deu um 10. "Eu amei a música, a coreografia, você arrasou e me surpreendeu."

Isabelli Fontana, em terceiro, teve seu rendimento prejudicado pelo nervosismo, mas ganhou um 10 de incentivo de Negra Li.

A atriz Guta Stresser, na sequência, também patinou um pouco, e recebeu críticas de Anselmo Zolla.

Já Luiza Possi foi bem. "Não tinha como não dar 10", exclamou Negra Li.

Mas o ponto alto da noite ficou a cargo de Lucy Ramos. Ao lado de Leo Santos, foi a melhor da estreia, com 58,6 pontos, à frente de Luiza Possi (58,5), Danielle Winits (58,4), Giulia Buscacio (58), Isabeli Fontana (57,9) e Guta Stresser (57,5).

No próximo domingo (27) será a estreia dos homens, que também dançarão no ritmo baladão. O time masculino é composto por André Gonçalves, Bruno Belutti, Felipe Titto, Juliano Laham, Marcelo Serrado e Zé Roberto.