Luciano Szafir é internado após contrair coronavírus pela segunda vez

Reality era uma vertente que Luciano ainda não tinha experimentado em mais de 25 anos de carreira. As cenas mostram sua vida também como empresário, sua maratona de academia e as tentativas de voltar ao surfe e à dieta.

Atualmente, Luciano pode ser visto no reality Os Szafirs que mostra o cotidiano de sua família e estreou dia 22 de junho, no canal E!.

