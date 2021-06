Ator de 'Drake e Josh' se declara culpado por incidente com menor de idade

Uma das acusações faz referência ao caso que aconteceu no Canadá, no final de 2017, em que o artista manteve uma conversa inapropriada uma adolescente de 15 anos, que chegou ter cunho sexual. A jovem registrou boletim de ocorrência em outubro de 2018.

A pena é de 18 meses de prisão e/ou multa de até US$ 5 mil, o que equivale a cerca de R$ 25 mil, na primeira acusação e de até seis meses de prisão e/ou multa de US$ 1.000, cerca de R$ 5 mil, para o segundo caso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.