Luciano ouve brothers falarem mal dele, mas quer ter todos como amigos

"Acabei de chegar no hotel e pegar meu celular na mão. Estou anestesiado, ainda. Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo. Tem gente de tudo quanto é lugar. E meus ídolos todos estão me mandando mensagens", começou ele.

De acordo com ele, em vídeo publicado no Instagram, muita gente já tem mandado mensagens de carinho, até mesmo "ídolos".

Até mesmo Naiara Azevedo, a responsável direta por colocá-lo na berlinda, ele quer como amiga. "Estou aberto à Naiara e ela também. Ela me chamando para tomar café e me tendo como amigo já é uma ajuda", contou Luciano.

"Já vi pessoas falando mal de mim, mas quem nunca? Vou relevar tudo o que falaram. Vida real é vida real. Todos tiveram energia e me senti como se fosse todo mundo da mina família", afirmou ele no papo desta quarta-feira (26).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Eliminado no Paredão da última terça-feira (25), Luciano Estevan deu entrevista ao Mais Você (Globo) da Ana Maria Braga e afirmou que não levará mágoas com nenhum dos participantes.

