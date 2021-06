Luan Santanna grava clipe com Natalia Barulích no centro de SP

Os prédios históricos da região e carros da polícia americana fizeram parte do cenário da gravação no centro antigo da capital.

Luan e Natalia postaram fotos de uma cena do clipe, gravado no centro histórico de São Paulo entre a noite de terça (1) e a madrugada desta quarta (2). "Minha morena", ele escreveu. "Meu moreno", ela registrou. Eles já haviam gravado também em um quarto em cenas em que aparecem seminus.

A campeã do BBB 21 foi a escolhida do cantor para o clipe, mas a advogada e maquiadora paraibana não aceitou o convite. Ela foi substituída por Natalia, influenciadora com 3,6 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela é ex-namorada do cantor colombiano Maluma.

