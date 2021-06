Luan Estilizado prepara EP e live de São João

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criado no meio do forró, o cantor e sanfoneiro Luan Estilizado, 29, tem o mês de junho como especial desde criança. O artista diz ter crescido no "maior São João do mundo" em Campina Grande, na Paraíba, e ressalta que, desde o início de sua carreira musical, a comemoração tem mais sentido e espaço em sua vida.

“O maior São João do mundo é uma festa que tem história”, afirma ele. Para celebrar essa história, Luan prepara sua segunda live de São João, nesta sexta-feira (25), ao lado de seu amigo, o cantor e tecladista Zezo Potiguar, 48. “Já definimos o repertório. É uma live muito longa, e pretendemos amanhecer o dia [nela].”

Ele comemora o grande número de patrocínios regionais e nacionais e afirma que sente grande responsabilidade em levar a música de sua região para tantas pessoas. “[Vamos] levar a melhor música para as pessoas que estiverem em casa curtindo conosco”, conta em entrevista à reportagem.

“Ano passado foi um sucesso”, comenta sobre sua primeira live de São João. Em 2020, o artista contou também com Raí Saia Rodada, porém ele explica que neste ano o cantor não poderá participar, mas garante, sem dar muitos detalhes, que quem assistir terá muitas surpresas.

Segundo a assessoria, o cantor costumava ter uma agenda lotada no mês de junho, chegando a fazer 30 apresentações, além de tocar seu projeto que começou há quatro anos, o EP “Esquenta São João”, que ganha seu quarto volume agora, em 2021.

“Resgatamos os grandes clássicos que marcaram e marcam as festas juninas”, diz sobre o repertório. O cantor afirma que fez o projeto de modo que ficasse regional e trouxesse características da música nordestina. “Só usei sanfona, zabumba e triângulo. Ficou um triozinho, e essa foi a diferença com a nossa cara.”

Quanto às referências para seu EP, ele conta que quis colocar músicas tradicionais e marcantes de festas de São João. O projeto possuí canções como “Oração de São Francisco” (1989) e “Onde Canta o Sabiᔠ(1993). Além disso, Luan afirma que carrega seu pai, Amazan, como inspiração e nomes como Luís Gonzaga e Dominguinhos.

Além das referências, Luan Estilizado revela também o desejo de ao menos uma parceria nova que gostaria de concretizar, com a campeã do BBB 21, Juliette Freire, 31, paraibana que também cresceu em Campina Grande. Recentemente ela esteve em uma live com Gilberto Gil, que foi transmitida pelo Globoplay.

“Juliette nos representou muito bem, e nos representa muito bem”, afirma ele sobre a advogada e maquiadora, que ele diz que já acompanhava o trabalho de sua banda e ia até em shows. “Com certeza se ela estiver disposta a fazer uma parceria, com certeza irei fazer sim, para cantarmos juntos.”

O artista comenta que neste EP buscou fazer tudo “mais simplificado” para não colocar sua saúde em risco, nem a de sua banda, devido ao coronavírus, dado que todos precisariam estar juntos no estúdio. “Agora é pensarmos na vacina para, no ano que vem, fazermos uma festa maravilhosa, todo mundo com segurança.”

Luan conta que precisou se adaptar em outros projetos por causa da pandemia. Em suas gravações em estúdio, ele optou por gravar os instrumentos e voz separadamente, para não gerar aglomeração. “Apesar de a minha banda ser reduzida tentamos gravar por partes. Fazemos o arranjo num ‘sample’, e depois vamos colocando os instrumentos acústicos por cima”, explica.

No entanto, o cantor afirma que resolveu gravar um EP ao ar livre para conseguir estar junto de sua banda. Assim, ele criou “Luan no Churrasco”, lançado em abril deste ano. O artista diz que gravou um ensaio que foi feito junto de um churrasco, “sempre tive vontade de fazer uma gravação de um ensaio meu”, comenta.

Para ele, o clima e as músicas são ideais para “escutar num churrasco, quando estiver em um”. Além desses projetos, o cantor afirma que se prepara para a gravação de um novo DVD, em agosto. Sem dar muitos detalhes sobre o projeto, ele afirma que terão regravações e músicas inéditas.

DEZ ANOS DE ESTRADA

Luan também conta que completará 10 anos de carreira entre os meses de setembro e outubro, porém vai esperar para gravar um DVD de comemoração com o público em 2022, assim como a dupla sertaneja Thaeme e Thiago. “Não nego minhas origens de jeito nenhum.”

“A sanfona que eu carrego no peito é meu pai que fabrica”, comenta ele sobre a admiração e amor que tem pela música. “Sou muito grato à Deus pelo dom de poder levar alegria e a nossa música para as pessoas, para os fãs, para os amigos e para grandes multidões.”

Ele comenta que não imaginava conseguir tudo que alcançou. O artista classifica o programa SuperStar (Globo), o qual participou em 2014, como um grande divisor de águas em sua carreira. “Comecei a tocar com nove anos, com o meu pai. Jamais imaginava passar pelo que eu passei”, relembra.

Agora, para o futuro, Luan espera poder voltar ao ritmo de trabalho com a imunização de todos. “Logo vamos estar todos vacinados, em nome de Jesus, e vamos poder nos encontrar, cantar forró, dar abraço um no outro, dançar e curtir muito o show”, completa o artista.

*

LIVES DE SÃO JOÃO

24/6: Brasas do Forró, Fulô de Mandacaru, Gleydson Gavião e Siranin - 19h

24/6: Fafá de Belém e Mariana Belém - 20h

25/6: Mastruz com Leite, Banda Styllus, Taty Girl e Eduarda Brasil - 19h30

25/6: Matheus e Kauan, Raí Saia Rodada, Dorgival Dantas, Eric Land e Jonas Esticado (Apresentação Sarah Andrade) - 20h

25/6: Luan Estilizado - 20h

26/6: Cavalo de Pau, Mara Pavanelly, Wallas Arrais e Limão com Mel - 17h30

26/6: Fernando & Sorocaba e Maraia & Maraisa - 18h

26/6: Xand Avião - 20h

26/6: Cavaleiros do Forró, Cascavel, Stella Alves e Fabiano Guimarães - 20h30

27/6: Gilberto Gil, Geraldo Azevedo, Mariana Aydar, Bule-Bule, João Cavalcanti e Marcelo Caldi no São João Sinfônico da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) - 11h

27/6: Eric Land, Lipe Lucena, Luan Estilizado, Lucas Boquinha, Pedrinho Pegação, Wallas Arrais - 16h30

27/6: Calcinha Preta - 18h