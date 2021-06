Deborah Secco celebra estreia da filha, Maria Flor, em novela

No momento em que estão conhecendo o hospital, a menina chega na sala de brinquedos e interage com eles. Alexia/Josimara vai se emocionar com o jeito carinhoso com que Renzo dá atenção à criança e se apegará à menina. A sequência vai ao ar na sexta-feira (25).

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Deborah Secco, 41, está radiante com a estreia da filha Maria Flor, 5, em novelas. A menina vai fazer uma participação especial em "Salve-se Quem Puder" (Globo), novela estrelada pela mãe, a convite do autor Daniel Ortiz.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.