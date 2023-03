Lollapalooza cancela Drake; saiba como pedir reembolso dos ingressos

O link da Política de Reembolso estará disponível em breve, no site oficial do Lollapalooza.

"Para fazer jus ao reembolso, o ingresso das modalidades indicadas não poderá ter sido utilizado para acesso ao festival no dia 26 de março", diz nota oficial do evento.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O rapper Drake cancelou o show que faria na noite deste domingo no Lollapalooza, anunciou o festival nesta manhã. Ele será substituído pelo cantor Skrillex no palco principal da atração, em show marcado para começar às 21h.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.