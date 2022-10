Lizzo rebate comentários de Kanye West sobre seu peso com piada sobre se mudar para o Canadá

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Lizzo aproveitou um show em Toronto, no Canadá, para rebater críticas ao seu corpo feitas por Kanye West nesta semana, segundo o site americano TMZ. Sem citar o rapper, ela brincou com a plateia que gostaria de casar para tentar a dupla cidadania canadense e disse que, nos Estados Unidos, todos tinham algo a dizer sobre ela.

"Sinto que todo mundo está com a porra do meu nome na boca sem nenhum motivo", disse, durante show. "Posso ficar aqui? Com quem posso casar para conseguir a cidadania dupla?".

Lizzo é conhecida pela abordagem de positividade e autoaceitação em relação ao próprio corpo. A atitude virou até uma marca de roupas de baixo direcionada para corpos diversos.

A aceitação do corpo da cantora, porém, foi criticada pelo rapper americano Kanye West. Em uma entrevista a Tucker Carlson, apresentador de televisão conservador que surfou na onda trumpista da emissora Fox News, o rapper afirmou que a mídia tenta vender que estar acima do peso é uma boa ideia.

West chamou a promoção da autoaceitação de pessoas acima do peso de "demoníaco" e afirmou que por trás dessa aposta da mídia está uma tentativa de "genocídio da população negra".

"Quando Lizzo perde 4,5 quilos e anuncia isso, bots do Instagram a atacam por perder peso", disse West, sem apresentar provas.

Durante a entrevista, o rapper usava um adereço com a imagem de um feto que, segundo ele, era para passar a mensagem de que ele é contra o direito ao aborto.

Novamente sem apresentar dados, ele afirmou que "50% das mortes de negros nos EUA são por abortos. Não me importo com a reação das pessoas, eu me apresento para um público de um, e é Deus".

Nesta semana, ele lançou um desfile com agasalhos com os dizeres "vidas brancas importam", afronta ao "vidas negras importam" do movimento Black Lives Matter, que protesta contra a violência policial e o genocídio negro nos EUA. West, que apoiou as campanhas de Donald Trump, chamou o movimento de farsa.