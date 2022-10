Jô Soares deixou herança para ex-mulher e funcionários

Jô viveu os últimos anos no apartamento em Higienópolis, no centro de São Paulo. Segundo o Extra e a IstoÉ Dinheiro, ele também era dono de uma propriedade em Vinhedo, no interior paulista, avaliada em R$ 15 milhões. O dramaturgo chegou a ganhar o maior salário da TV Globo, cerca de R$ 500 mil, e trabalhou até o fim da vida.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jô Soares deixou sua herança para a ex-mulher, Flavia Pedras, com quem foi casado por 15 anos e para funcionários. O único filho do humorista, Rafael, faleceu em 2014 e Jô não tinha irmãos.

