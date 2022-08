Lívia Andrade estreia no Domingão do Huck e rende memes nas redes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lívia Andrade, 39, entrou para os assuntos mais comentados do Twitter e ganhou memes na sua estreia como jurada fixa do quadro "Acredite em Quem Quiser", do Domingão do Huck (Globo). Na estreia neste domingo (28), ela usou um vestido da grife italiana Miu Miu avaliado em R$ 40 mil.

Quando Livia entrou no palco, o apresentador Luciano Huck brincou que ela não errou o endereço da emissora e deu boas-vindas neste novo ciclo. "Ela veio para abrilhantar o 'Domingão' com toda a sua espontaneidade e irreverência", disse Huck.

Livia respondeu usando o bordão do apresentador. "Loucura, loucura, olha onde eu estou'', disse a nova jurada, que esta semana elogiou a recepção na nova emissora. "A família do Domingão com Huck é incrível, todos os produtores... Me senti muito acolhida desde o momento da minha chegada."

Na redes sociais, os internautas se dividiram entre os que ficaram felizes com a estreia de Lívia no canal e quem não gostou devido a briga com Pétala Barreiros, 22, ex-mulher de seu atual namorado, o empresário Marcos Araújo, 46.

"A Lívia Andrade na Globo é demais para mim. Meu ranço está grande demais para aguentar", comentou uma internauta no Twitter. "Já era difícil assistir Domingão do Huck, agora com essa Lívia Andrade querendo aparecer mais que o apresentador definitivamente não dá! Mulherzinha insuportável", escreveu outra usuária da rede social.

Outro internauta comentou que Lívia conseguiu o destaque que merece no Domingão. "Dona Dea é uma figura. Paulo Gustavo de fato, era uma imagem da mãe. Lívia Andrade também é muito perfeita, somando demais, enfim, conseguiu o destaque sempre merecido! Domingão a mil!"

Um usuário da rede social disse que Lívia teve um posicionamento que não foi bacana nas polêmicas que se envolveu, mas a defendeu. "Mas eu gosto dela e acredito que vai ser uma apresentadora muito boa! Ansioso para ver ela atuando."