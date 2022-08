Anitta usa vestido vermelho no VMA: 'Lutar por uma melhora do Brasil'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 29, surgiu usando um vestido vermelho decotado e estiloso da grife Schiaparelli no VMA (Video Music Awards), cerimônia organizada pela MTV que premia os melhores videoclipes do ano. Ela concorre ao prêmio de melhor clipe de música latina com o hit "Envolver", que fará parte da apresentação.

Na chegada, ela foi abordada por jornalistas e explicou a escolha da cor do vestido. "Estamos de vermelho, vamos lutar por uma melhora do Brasil", disse a cantora que declarou em julho o apoio ao candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes do tapete vermelho do VMA, a cantora compartilhou uma foto usando o vestido no Instagram. "Coração do Brasil", ela escreveu na legenda da publicação. Os internautas elogiaram: "Fazendo história".

"Ela é a história. E ela foi toda de vermelho para o VMAs, sim paizinho", comentou um usuário na rede. "Que orgulho", escreveu uma pessoa. "Entendemos a referência", disse outro internauta.