Little Mix anuncia pausa após 10 anos, mas garante que grupo não acabou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O grupo Little Mix anunciou na quinta-feira (2) que fará uma pausa nas atividades após uma turnê em maio de 2022. As três integrantes, Perrie Edwards, 28, Leigh-Anne Pinnock, 30, e Jade Thirwall, 28, vão se dedicar a "outros projetos", segundo comunicado publicado nas redes sociais da banda.

O Little Mix começou como um quarteto durante a temporada de 2011 do programa The X Factor, tornando-se o primeiro e único grupo feminino a vencer o programa. Em dezembro de 2020, a integrante Jesy Nelson anunciou sua saída e, em 2021, começou carreira solo.

"Nós queríamos contar a todos vocês que, depois da turnê Confetti em abril/maio do ano que vem, nós vamos dar uma pausa no Little Mix", começou o anúncio, publicado junto a uma compilação em vídeo de momentos do grupo. "Têm sido 10 anos incríveis, uma incrível aventura sem fim, e sentimos que agora é o momento certo para fazer uma pausa para nos recarregarmos e trabalhar em outros projetos."

Além da carreira musical, 2021 foi um ano agitado na vida pessoal das integrantes. Perrie Edwards deu à luz seu primeiro filho em agosto, e Leigh-Anne revelou sua primeira gravidez no mesmo mês.

Junto ao anúncio, a girlband lançou uma nova música chamada "Between Us". A letra faz referência à relação entre as cantoras, narrando que elas continuarão próximas mesmo "quando as cortinas fecharem e as luzes se apagarem".

O texto publicado nas redes fez questão de afirmar que o grupo "não está acabando", e que as artistas têm planos para futuras músicas e turnês em conjunto. "O Little Mix está aqui para ficar. Fizemos tantas memórias incríveis com vocês, e mal podemos esperar para fazer mais", escreveram.

A decisão por um hiato foi comparada por fãs, nos comentários, com a separação de outro grupo formado apenas um ano antes do Little Mix, no mesmo programa: One Direction. A boyband britânica anunciou em 2016 uma pausa por tempo indefinido. O integrante Zayn Malik já havia deixado o grupo. Os demais membros, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan e Louis Tomlinson seguem carreiras solo atualmente.