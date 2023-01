Lisa Marie Presley é velada com Axl Rose e Alanis Morissette

Presley morreu no último dia 12 após uma parada cardíaca, aos 54 anos. Brigas e polêmicas familiares marcaram a vida da cantora, que circulou bastante pelo mundo dos famosos e comandava até a morte a espécie de museu que existia em Graceland, em homenagem a seu pai, o rei do rock.

Compareceram ao memorial várias celebridades, como a cantora Alanis Morissette, Billy Corgan, da banda Smashing Pumpkins e Axl Rose, do Guns n' Roses, que cantou "November Rain", um dos maiores sucessos do grupo, durante o evento.

