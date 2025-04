Linkin Park faz shows no São Paulo em novembro; veja datas e como comprar ingressos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A popular banda americana de nu metal Linkin Park anunciou datas de três apresentações no Brasil neste ano, todas em novembro.

Sob comando da vocalista Emily Armstrong, que desde o ano passado interpreta os sucessos consagrados na história do gênero pela voz de Chester Bennington, o grupo toca em Curitiba, São Paulo e Brasília, nesta ordem, depois de shows em Santiago, Buenos Aires, Bogotá e Lima.

Os ingressos já estão à venda em ticketmaster para as três apresentações, e têm preços que variam de R$ 595 a R$ 1.250.

Em Curitiba, a banda se apresenta no estádio Couto Pereira, do Coritiba, no dia 5 de novembro. Três dias depois, o grupo toca no estádio Morumbis, no Morumbi, região sul. A passagem pelo Brasil se encerra com apresentação no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 11. Nas redes sociais, fãs reclamaram a ausência de show no Rio de Janeiro, conforme rumores previam.

Nas duas primeiras apresentações há sete setores disponíveis para os fãs. Já na última são seis os setores.

Fundada em 1996 na Califórnia, Linkin Park conquistou uma extensa fan base ao incrementar elementos do hip hop e da música eletrônica em seus rifs fortes e rápidos de metal. Músicas como "Numb" e "In The End" se tornaram rits virais na primeira década dos anos 2000, avançando às barreiras do gênero.

A formação iniciada com Mike Shinoda, vocalista e multi-instrumentalista, Brad Delson, guitarrista, Dave Farrell, baixista, o DJ Joe Hahn e o baterista Rob Bourdon. A banda se popularizou, no entanto, com a voz marcante de Chester Bennington, que passou a integrar o grupo em 1999 --ele permaneceu nos vocais até 2017, ano de sua morte.

LINKIN PARK - FROM ZERO WORLD TOUR

Quando 5, 8 e 11 de novembro

Onde Estádio Couto Pereira - r. Ubaldino do Amaral, 63, Alto da Glória, Curitiba. Estádio Morumbis - praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi, região sul. Estádio Mané Garrincha - Eixo Monumental, Asa Norte, Brasília.

Preço A partir de R$ R$ 595 (inteira)

Link: https://www.ticketmaster.com.br/event/linkin-park