Após demissão da Globo, Bocardi anuncia volta ao trabalho

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Bocardi, 49, voltou a falar de trabalho em suas redes sociais.

O jornalista desfrutou de um breve período sabático após deixar a emissora e anunciou que já está de volta ao batente. "Peguei esses últimos dias para descansar, dormir até acordar... Mas agora está na hora de trabalhar, hein? E o que fazer? Ir para o estúdio, desse assim?", falou ele, em um vídeo publicado no Instagram, mostrando que se encontrava em um estúdio.

Na sequência, Bocardi convidou seus seguidores a darem sugestões do que gostariam de vê-lo fazendo de agora em diante. "Apresentar um jornal? Um programa de entrevistas? Um programa de entretenimento, para dar muita risada? Ou nada disso na televisão? Fazer um canal na internet? O que fazer, hein? Vocês vão ter que me ajudar. Escolhe aí e me ajuda! O Bocardi tá na praça!"

Rodrigo Bocardi foi demitido pela Globo no fim do mês de janeiro, após 25 anos de serviços prestados à casa. A emissora não revelou o motivo concreto da dispensa, limitando-se apenas a confirmar que a demissão foi "por justa causa" e que ele teria descumprido "normas éticas" do departamento de jornalismo da empresa.