Lindsay Lohan anuncia noivado com executivo: 'Meu futuro'

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Lindsay Lohan, 35, usou suas redes sociais neste domingo (28) para anunciar que está noiva. Ela foi pedida em casamento por Bader Shammas, executivo do banco Credit Suisse em Dubai.

"Meu amor. Minha vida. Minha família. Meu futuro", escreveu Lohan em publicação com quatro fotos do casal, exibindo o anel de noivado. O post no Instagram já tem mais de 205 mil curtidas.

A atriz e o executivo já namoravam há mais de dois anos.

De acordo com o The Sun, uma fonte próxima afirmou que o relacionamento deles é bastante sólido. "Ele é um cara legítimo. Ele não é um ator, ele não está na indústria do entretenimento, ele administra fundos para pessoas de alto patrimônio no Credit Suisse."