Lina diz que está cansada de erros com o seu pronome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Linn da Quebrada passou por uma situação desagradável com Lucas durante a festa nesta madrugada de quinta (24). Tudo começou quando a sister estava com Natália e o então Líder abordou as duas com pronome errado. "Vamos dançar vocês dois", disse.

A cantora questionou a fala no mesmo momento e demonstrou incomodo ao ser tratada no masculino outra vez. Minutos depois, ela perguntou à Jessilane se Lucas tinha feito de propósito e a professora de biologia entendeu que não. Ela apontou como um "erro de bêbado". "Se ele fosse chamar você e Nat ele falaria 'os dois'?", retrucou Lina. "Você está amenizando a situação para o Lucas, você não está tentando amenizar a situação para mim."

Ainda na festa, Lina foi procurada por Lucas que se desculpou pelo erro. O brother disse que não foi a sua intenção e a cantora respondeu que estava cansada de passar por essa situação. "Não dá mais para ficar errando nessa altura do campeonato", rebateu, dizendo que o constrangimento precisa ser dele, não dela.

Depois do diálogo, Lina entrou para a casa e foi chorar sozinha no quarto lollipop. Logo ela foi amparada por Tiago Abravanel, em quem se debruçou no colo enquanto chorava. Ela disse que não aguentava mais passar por essa situação dentro da casa --logo nas primeiras semanas do programa ela foi abordada de forma errônea.

Na pista de dança, Lucas se consolou nos ombros de Eslovênia. Ele chorou e disse que apesar de ser uma pessoa tradicional, respeita todas as diferenças e jamais machucaria Lina. Eslovênia amenizou a situação e afirmou que estava tudo bem em errar, e que eles estavam ali para aprender.

"Ela é uma mulher incrível. Você tem noção que eu não lembro? Eu não lembro que falei isso para ela. Eu chamei as duas. A Nat podia ter ficado sentida também, a Nat não ficou sentida...", explicou Lucas.

Já um pouco recuperada, mas ainda assim sentida, Lina estava no sofá da sala quando Eslovênia chegou para conversar. Ela repetiu o seu discurso sobre erros e a cantora a corrigiu. "Já faz 30 dias que estamos aqui. Eu sei quem errou e quantas vezes erraram. Esse constrangimento não é mais meu", disse.

"Todas às vezes que fazem isso ignoraram a minha existência. Eu gritei aos quatro cantos que 'eu matei o Júnior' e ainda assim me chamam. E quando vocês erram, e eu vou falar vocês, vocês me matam mais uma vez", completou ela se referindo à sua música que tocou durante a festa --e que fala sobre o processo de transição de gênero, já que Lina é uma mulher travesti.

O perfil oficial de Linn da Quebrada repercutiu o momento e comentou sobre o ocorrido nesta madrugada. "Estamos no meio do programa, a Lina está cansada de ser tratada de maneira transfobica. Com ou sem intenção, não diminui a gravidade das coisas", escreveu.