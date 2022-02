Anitta troca farpas com Ricardo Salles e quer debate 'ao vivo' após eleições

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um debate ao vivo sobre política ambiental poderá reunir depois das eleições a cantora Anitta, 28, e o ex-ministro Ricardo Salles, 46. O encontro entrou em pauta depois que os dois voltaram a trocar farpas por meio das redes sociais nesta quarta-feira (23), quase um ano depois de ela pedir a saída dele e ser chamada de "teletubbie".

O novo enfrentamento começou com uma crítica de Salles a Caetano Veloso, após o cantor convidar artistas a participarem de um encontro com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), para tratar da causa ambiental. "Melhor fariam ao meio ambiente, ao Brasil e aos brasileiros se levassem propostas de prosperidade econômica aos mais pobres, mas o que eles gostam mesmo é de Lei Rouanet", escreveu.

A cantora não gostou e rebateu. "E a gente por um acaso é político para ficar fazendo o trabalho de vocês?", disse. "Mas, ainda assim, a gente dedica nosso tempo a consertar as bostas que vocês fazem e a trazer informação para o povo para ver se não dá a cagada de novo de te eleger deputado nas próximas eleições para você se safar."

Na sequência, ela divulgou um evento do qual Caetano vai participar, o Ato Pela Terra. "Dia 9 de março em Brasília ato #CaetanoPelaTerra, às 15h, em frente ao Congresso defendendo o meio ambiente", avisou aos seguidores.

"Sabemos que não é a sua [prioridade]", completou, dirigindo-se novamente a Salles. "Talvez neste dia você esteja na frente de um juiz, se defendendo das acusações de crimes praticados contra o meio ambiente para não ser preso."

Mais tarde, Salles ironizou a cantora. "Só converso daqui para a frente com a Anitta Burritta se ela conseguir fazer sozinha um vídeo soletrando 'pa-ra-le-le-pi-pe-do' sem usar o teleprompter", escreveu, usando a hashtag #teletubbies.

A cantora voltou a rebater o comentário, sugerindo então o debate entre ambos. "Ah, como eu gostaria de um mano a mano com você ao vivo e a cores para você se lascar com esse machismo de bosta de falar que eu sou burra só porque sou gostosa", afirmou. "Em cada rodada, um apontava um desserviço do outro para a sociedade! Só não vale falar do meu c* [sic] porque este serve mais à sociedade que você."

Salles topou a sugestão. "Ótimo. Venha demonstrar todo o seu conhecimento, preparo e raciocínio lógico em um debate 'mano a mano' comigo, como você sugeriu", disse. "Que tal quinta-feira (3/3) às 16h30?"

"Tá com tempo, hein, meu querido?", ironizou Anitta. "Infelizmente, nesse dia eu estou fora do país trabalhando, ganhando dinheiro fora, pagando as taxas corretamente e trazendo para o nosso país em seguida, sabe o que é isso? Eu topo depois das eleições (que eu não sou idiota de te dar esse palco pré-votação)."